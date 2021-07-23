صحيفة أمريكية : حان الوقت للالتفات إلى تحذيرات علماء المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضافت صحيفة "ذا هيل" أنه فى الواقع، ومنذ أوائل الثمانينيات، لم تستخدم إحدى شركات النفط العملاقة مصطلح "كارثي" لوصف الطقس وتأثيرات ارتفاع درجة حرارة الكواكب التى قد تنجم عن الاعتماد المستمر على منتجاتها، وهو الوقود الأحفوري.

وقالت الصحيفة إن أحداث الطقس المتطرفة تشكل أكثر الأمثلة دراماتيكية عندما يتعلق الأمر بالضرر الذى يلحقه تغير المناخ بنا وكوكبنا الآن.

كان شمال غرب المحيط الهادئ، المعروف بغاباته الخصبة ومناخه البارد اللطيف، أحد أكثر المناطق سخونة على كوكب الأرض الشهر الماضى حيث وقع تحت تأثير "القبة الحرارية" غير المسبوقة التى تسببت فى تغير المناخ الذى تسبب فيه الإنسان مكتوبًا فى كل مكان.

وكان الحدث قد وقع خلال شهر يونيو الأكثر سخونة الذى تم تسجيله فى أمريكا الشمالية. فى غضون ذلك، شهد شهر يوليو أعلى درجات الحرارة التى تم تسجيلها بشكل موثوق على هذا الكوكب فى وادى الموت بكاليفورنيا.

وبفضل الظروف غير المسبوقة والحارة والجافة الشديدة، تندلع حرائق الغابات الآن فى جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة، حيث أضرم الحريق فى ولاية أوريجون وحدها أكثر من 500 ميل مربع وهو شديد الخطورة لدرجة أنه يخلق طقسًا خاصًا به. فى المجموع، أكثر من مليون فدان مشتعلة حاليًا فى الولايات المتحدة. قد ينتهى موسم حرائق الغابات هذا العام بتحطيم الرقم القياسى المسجل فى العام الماضى والذى بلغ أكثر من 10 ملايين فدان محترق.

وفى الوقت نفسه، شعرت المدن الشمالية الشرقية مثل نيويورك بأنها تشبه فلوريدا هذا الصيف، مليئة بالأمطار الاستوائية. حولت العواصف الرعدية بعد الظهر مؤخرا محطات مترو الأنفاق إلى أنهار تحت الأرض والشوارع إلى بحيرات.

ولم يكن الطقس القاسى فى أمريكا الشمالية منعزلاً. بينما كان هناك تركيز إعلامى كبير على الفيضانات التاريخية المميتة فى جميع أنحاء أوروبا الأسبوع الماضي، كانت هناك كوارث مماثلة تحدث فى جميع أنحاء آسيا أيضًا. لقى أكثر من عشرين شخصًا حتفهم فى مومباى بعد هطول ما يقرب من قدم من الأمطار فى غضون 24 ساعة فقط. وتأثر عشرات الملايين من الناس بالفيضانات المدمرة فى وسط الصين والتى تسببت فى 25 حالة وفاة وتسببت فى هطول أمطار هائلة تستمر فى العادة لسنوات فى ثلاثة أيام فقط.

وقالت الصحيفة إن هذا مجرد الفيضان فى أوراسيا. هناك أيضا النار، أكثر من 200 حريق مشتعل فى سيبيريا، حيث اشتعلت ما يقرب من 6000 ميل مربع، وهى مساحة أكبر من ولاية كونيتيكت الأمريكية. فى حين أنه قد يبدو من التناقض أن يؤدى تغير المناخ إلى مزيد من الحرائق والفيضانات، إلا أنه ليس كذلك. على الرغم من أن الاحترار يجفف التربة ويزيد من حدة الجفاف، إلا أن الهواء الأكثر دفئًا يحتفظ بمزيد من الرطوبة، لذلك عندما يتساقط المطر، يكون هناك المزيد منه. ونتيجة لذلك، يتسبب تغير المناخ فى حدوث ظواهر أكبر بكثير.

وأعربت الصحيفة عن أسفها لأنه فى مواجهة هذه الأدلة الدامغة، لا يزال هناك من يدافع عن عدم اتخاذ أى إجراء، أشير إليهم على أنهم غير فاعلين. وهم يشملون شركات الوقود الأحفورى الذين يستفيدون من استمرار الوضع الراهن، بينما يدفع بقيتنا الثمن على شكل فوضى ناجمة عن تغير المناخ. وهى تشمل أولئك الذين يؤمنون (بشكل خاطئ) بالدعاية للصناعة، بما فى ذلك الادعاء الكاذب بأن الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الكربون لدينا ستضر باقتصادنا. الحقيقة هى أن التقاعس عن العمل سيكلف أكثر بكثير - فى الواقع، سيوفر انتقال الطاقة النظيفة وظائف وينمو الاقتصاد.

وتركز المقترحات الحالية على الطاولة على معيار الطاقة النظيفة بهدف 80٪ من الطاقة الخالية من الكربون بحلول عام 2030، و 100٪ بحلول عام 2035. يجب علينا أيضًا الاستثمار فى البنية التحتية التى تحمى المجتمعات من أضرار المناخ، بما فى ذلك الظواهر المناخية الشديدة المدمرة، التى نتعامل معها بالفعل. التفاصيل يمكن وينبغى أن يناقشها سياسيونا بحسن نية. لكن الهدف يجب أن يظل انتقالًا آمنًا وفعالًا وعادلًا بعيدًا عن الوقود الأحفورى نحو مستقبل نظيف ومستدام.