جوجل يغير واجهته المعتادة احتفالا بـ أولمبياد طوكيو

جدة - نرمين السيد - وغير "جوجل" واجهنه الرئيسة المعتادة واضعة فيديو ترويجى لـ أولمبياد طوكيو، مقدما للمستخدم بعد انتهائه ألعابًا إلكترونية متعلقة بالأولمبياد التى تستمر إلى الثامن من أغسطس المقبل.

وتفتتح دورة الألعاب الأولمية، فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والثامنة من مساءً بتوقيت طوكيو، ويستمر الافتتاح لأربع ساعات بحضور جميع أفراد بعثات الدول التى تشارك فى هذا الحدث الرياضى.