«بدر الحج» يزين سماء الوطن العربي اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيظهر من الأفق الجنوب الشرقى مع غروب الشمس وسيكون حجمه الظاهرى كبيراً عندما يكون قريبا من الأفق ولونه محمر برتقالى وسيكون مساره فى سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار لذلك لن يٌرصد القمر فى المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق، ذلك لأن القمر البدر فى شهر يوليو مثل شمس يناير، يكون بعيدًا جدًا جنوبًا على قبة السماء بحيث لا يمكن رؤيته من خطوط العرض القطبية الشمالية .

وأشار إلى أن القمر سيصل إلى أعلى نقطة فى السماء عند منتصف الليل تقريبا بشكل مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الجنوب الغربى مع شروق شمس السبت.

وأضاف أبو زاهرة: بشكل عام يمكن القول إن القمر سيكون بدرا طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التى يكون فيها 180 درجة مقابل الشمس وسيحدث هذا صبيحة السبت 24 يوليو عند الساعه 05:36 صباحاً بتوقيت السعودية (02:36 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر .

وأفاد أن هذا التوقيت من الشهر يعد مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التى تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر فى نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعد فوهة " تيخو " أكثر الفوهات إشعاعا.

وبين أنه خلال الليالى المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالى الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط فى سماء الفجر والصباح الباكر وفى ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.