أصحاب المحال فى أفريقيا يحمون ممتلكاتهم بطريقة غريبة

جدة - نرمين السيد - ولجأ الأفراد إلى استخدام الزيت لحماية المحال من السرقة من خلال سكبه أمام المحال، وذلك وفقا لفيديو رصدته قناة "العربية". ونشرت "العربية" فيديو يرصد قيام أصحاب المحال، بسكب الزيت أمام المحال لمنع اللصوص من السرقة حتى يصبح البلاط زلقا، لمنع اللصوص من سلب منتجاتهم. وتسببت حالة الشغب التى انتشرت فى جنوب أفريقيا مؤخرا إلى كثرة تعرض المستودعات والمخازن للنهب والسرقة.

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