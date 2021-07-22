بيسكوف: فصل شبكة الإنترنت الروسية عن نظيرتها مهم بسبب الجرائم الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف فى تصريح صحفى، اليوم الخميس: "نحن نرى أننا نعيش فى عالم تكتسب فيه الجرائم الإلكترونية زخما كبيرا". وتابع بيسكوف كلامه، وقال: "ولا يزال هناك نقص فى التعاون الدولى النشط فى مكافحة الجريمة السيبرانية".

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