صور- أزياء بسيطة على طريقة الإيطالية ميريام جيوفانيلى

جدة - نرمين السيد - ولدت ميريام جيوفانيلى 28 أبريل 1989 في مدينة روما فى إيطاليا، وانضمت عالم الأزياء والموضة ونالت شهرة واسعة بعد ظهورها على أغلفة المجلات. ودخلت عالم التمثيل أيضا وشاركت فى فيلم Lolita's Club فى 2007. ونشأت فى أسرة تجمع بين جنسيتين، الأب ذات الجنسية الإيطالية والأم إسبانية.

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