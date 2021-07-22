لـ هواتف أندرويد أوأيفون.. كيفية وقف إشعارات واتساب دون حذفه

جدة - نرمين السيد - وأصبح تطبيق واتساب جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمستخدمين، لكن فى بعض الأحيان يشعر المرء فى إغلاق تطبيق الدردشة العالمى بسبب الإشعارات المستمرة.

ويمكن إيقاف الإشعارات المزعجة دون الحاجة إلى حذفه، سواء على هواتف أندرويد أو أيفون، وفقا لموقع "india today".

ولوقف إشعارات واتساب على هواتف أندرويد، يجب فتح الإعدادات والنقر فوق الإشعارات Notifications، ثم تحديد إدارة الإشعارات وفقا لنوع الجهاز، ويمكن الاختيار بين 4 خيارات لعرض الإشعارات على هاتفك، وهى إيقاف أو تشغيل عرض جميع إشعارات واتساب بالكامل، أو إيقاف تمكين شارات الإشعارات، أو تمكين الإشعارات المنبثقة وفقا لنظام تشغيل هاتفك، أو تمكين أو إيقاف إشعارات شاشة القفل.

ووفقا للموقع أوضح أن إيقاف أو تمكين أى من إشعارات تطبيق واتساب سيؤدى إلى منع ظهورها على شاشة هاتفك الأندرويد، وستعرض أيقونة التطبيق الرئيسية عدد الرسائل التى لم يتم قرائها يمكن الذهاب للتطبيق للتحقق من الرسائل الجديدة.

أما على هواتف الأيفون: يجب فتح التطبيق والنقر على الإعدادات الموجودة فى الركن الأيمن السفلى من الشاشة، ثم الضغط على خيار الاشعارات، وفى النهاية اضغط على تعطيل خيار إظهار المعاينة Show Preview.