فيديو - رجل بـ 7 أرواح .. إنقاذ عجوز من أسفل عجلات قطار

وكشفت هيئة السكك الحديدية الهندية، وفق ما ذكرته شبكة روسيا اليوم، أن العجوز يدعى هارى شانكار، ويبلغ من العمر 70 عاما، وحاول اجتياز السكة الحديد مع انطلاق القطار من محطة كاليان فى مومباى، وخلال عبوره القضبان سقط وعلق تحت القطار، قبل أن يلاحظه عدد من عمال القطار الذين صرخوا بسرعة لإيقاف القطار.
وتدخل سائق القطار بطريقة سريعة لإيقاف مكابح الطوارئ على الفور، وسحب الرجل المسن حيا، فيما حذرت الهيئة من عبور السكك الحديدية، وأكدت أن ذلك قد يكون قاتلا.
وعلى صعيد آخر، قررت هيئة السكك الحديدية الهندية صرف مكافأة 2000 روبية لعمال القطار على تدخلهم فى الوقت المناسب لإنقاذ حياة العجوز.
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