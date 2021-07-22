كلوب هاوس يلغى شرط الحصول على دعوة لـ الانضمام إلى التطبيق

جدة - نرمين السيد - وأوضح مؤسسا "كلوب هاوس"، "بول دافيسون" و"روهان سيث" أن هناك ما يقرب من عشرة ملايين شخص مدرجون فى قائمة الانتظار للانضمام إلى التطبيق خلال الفترة المقبلة
وأكد متحدث رسمى، أن هذا العدد من المستخدمين ستتم إضافتهم تدريجيًا إلى "كلوب هاوس"، بمرور الوقت.
وقالت الشركة "نعلم أننا سنواجه الكثير من النجاحات والإخفاقات، والمنافسة من الشبكات الكبرى ستكون شرسة"، مضيفة: "لن تتم إضافة ملايين المستخدمين اليوم، ولكن على ما يبدو ، إذا حاولت التسجيل من جديد، فستتمكن من القيام بذلك".
وبدأت شهرة كلوب هاس فى مطلع الجارى، عندما قال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك إنه يستخدم تطبيق ClubHouse، حتى انتشر على نطاق واسع حول العالم.
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