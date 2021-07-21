صور- فى أول أيام التشريق.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات

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جدة - نرمين السيد - ورمى الحجاج الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيا واتباعًا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.
ويمضى ضيوف الرحمن أول أيام التشريق فى مشعر منى وهم ينعمون برعاية الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان من أمن وأمان واطمئنان وتكامل فى الخدمات ليؤدوا حجهم بسلام آمنين.
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