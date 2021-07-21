طرق العناية بالأظافر فى الطقس الحار

جدة - نرمين السيد - وتعانى الكثير من الفتيات من العديد من المشاكل خلال العناية بأظافرهن فى فصل الصيف، خاصة مع استخدام طلاء الأظافر بكثرة خلال فصلى الربيع والصيف أو المواظبة على الجيل أو الهارد جيل والإكليريك وغيره.

وللعناية بصحة الأظافر خلال فصل الصيف، وفقا لـ "lofficielusa" يجب:

-ترطيب الجسم:

من خلال الإكثار من شرب المياه لأن ذلك يساعد في الحفاظ على صحة جسمك وشعرك وبشرتك وأظافرك ويجعلهم أكثر ترطيبًا.

-تجنب الرطوبة:

الرطوبة ليست صديقة للأظافر، لذلك حاولى إبقائها جافة قدر الإمكان، هذه النصيحة صالحة بشكل خاص لأولئك الذين يضعون جل مانيكير، لأن ملامسة الماء يمكن أن تولد الفطريات والبكتيريا، وكذلك من المهم دائمًا أن يكون لديك منديل أو منشفة فى الحقيبة لتجفيف يديك وقدميك.

-تركها للتنفس:

تحتاج الأظافر إلى وقت للتنفس وذلك من خلال إزالة الطلاء يوم واحد، لتجنب الاصفرار والتلطيخ، ويفضل استخدام مقوى الأظافر كقاعدة لطلاء الأظافر الخاص بك.