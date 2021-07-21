3 طرق لـ تتبيلة اللحم المشوى فى عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وتعد تتبيلة اللحم المشوى أبرز الخطوات للحصول على طبق لحم مشوى لذيذ وصحى.

ونبرز أهم طرق تتبيلة اللحم المشوى:

تتبيلة البصل

وتتكون من بصل وملح وفلفل أسود وملعقة من الخل مع القليل من بهارات اللحم، وهى تتبيلة تصلح للشواء وأيضا لعمل كباب الحلة وصينية اللحم بالفرن والعديد من الطرق الأخرى.

تتبيلة الثوم

تحتوى على ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم مع ملعقة كبيرة من الزبادى وملعقة كبيرة من الخردل وتضاف إليها القليل من الخل وملح وفلفل أسود.

وتصلح تلك التتبيلة لعمل الشاورما أو للشواء أيضا وعمل الشيش كباب.

تتبيلة الكباب

تتكون من بصلة كبيرة مبشورة مع ملعقتين من زيت الزيتون وملح وفلفل وبهارات لحم والقليل من البقدونس وأيضا ملعقة من الخل الأبيض.