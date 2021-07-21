السبت المقبل .. «قمر الرعد» يضىء سماء مصر

جدة - نرمين السيد - قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف شاكر "إن (بدر يوليو) سيكتمل فى الساعة الرابعة و37 دقيقة صباح يوم السبت المقبل، ويبلغ لمعانه فى هذا اليوم نسبة 99.8%".





وأضاف شاكر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الرعد"، ويأتى الاسم من العواصف الصيفية التى تحدث حول اكتمال القمر فى يوليو، ويشار إليه أيضا باسم "قمر الغزال"، وذلك لأن الغزلان الذكور يفقدون قرونهم هذا الشهر.

وأوضح أن يوم السبت المقبل سيحدث أيضا اقتران بدر القمر بكوكب زحل، ثم اقترانه بكوكب المشترى يوم الأحد المقبل، ويتلازمان منذ دخول الليل حتى ولوج ضوء النهار فى اليوم التالى.

جدير بالذكر أن القمر سيكون مساء اليوم فى أقرب مسافة له من الأرض "نقطة الحضيض"، عندما يقترب القمر من طور البدر يوم السبت المقبل، وبالتالى سيبدو أكبر وأضخم من المعتاد فى السماء.