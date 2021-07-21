جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أنه يمكن تشغيل الميزة الجديدة من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على "الخصوصية"، ثم "قفل علامات تبويب التصفح المتخفى".
وكشفت جوجل بالفعل لأول مرة أنها كانت تختبر ميزة الخصوصية الجديدة هذه فى فبراير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متصفح كروم يسمح لمستخدمى «آى أو إس» تأمين علامات تبويب التصفح الخفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.