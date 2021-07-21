متصفح كروم يسمح لمستخدمى «آى أو إس» تأمين علامات تبويب التصفح الخفى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أنه يمكن تشغيل الميزة الجديدة من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات ثم النقر على "الخصوصية"، ثم "قفل علامات تبويب التصفح المتخفى".

وكشفت جوجل بالفعل لأول مرة أنها كانت تختبر ميزة الخصوصية الجديدة هذه فى فبراير الماضى.