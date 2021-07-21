فى ثانى أيام العيد .. تحضير اللحمة المشوية على طريقة المطاعم

جدة - نرمين السيد - ويعشق البعض تناول اللحم المشوى، كما يندفع البعض لشرائه من المطاعم لمذاقه الشهى والحفاظ على نظافة المنزل.

ولكن هناك وصفة سهلة وسريعة لطهى اللحمة المشوية فى المنزل وبنفس مذاق ورائحة المطاعم، ولطهيها نحتاج إلى..

-2 كيلو لحم.

-3 حبات طماطم.

-4 حبات بصل.

-ملعقة من القرفة.

-ملعقة من الملح.

-ملعقة من الفلفل الأسود.

-ملعقة من البهارات المختلفة.

-ملعقة من عصير الليمون.

-ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير اللحمة المشوية:

يجب تقطيع البصل إلى قطع صغيرة، ثم إضافته إلى وعاء به اللحم والتوابل، وتترك لمدة ساعة.

وبعدها نقوم بتقطيع البصل والطماطم قطع صغيرة ثم نضع قطع اللحم على أسياخ الشواء ثم تركها على الفحم والبدء فى شويها بهدوء، ونقلبه بين كل حين حتى ينضج اللحم ويصبح لونه بنى.