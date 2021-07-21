للتحكم فى المحتوى.. إنستجرام تضع قيودا جديدة

جدة - نرمين السيد - وتساعد قيود إنستجرام الجديدة المستخدمين فى التحكم فيما لا يريدون رؤيته، وفقًا لموقع "TechCrunch".
وأوضح التطبيق أنه يمكن أن يسبب المحتوى إزعاج لبعض المستخدمين مثل المحتويات العنيفة، لذا يمكن استخدام تلك القيود الصارمة الجديدة من خلال قائمة الإعدادات والتى تتيح للمستخدمين اختيار إما السماح بمزيد من المحتوى الذى قد يكون "مزعجًا أو مسيئًا"، أو تقييد هذا المحتوى من خلال "تقييد المزيد".
وسيمنح إنستجرام مستخدميه قدرًا أكبر من القوة من خلال خاصية "التحكم فى المحتوى الحساس" لرؤية ما يريدون وعدم رؤية ما لا يريدون فى علامة التبويب Explore، حيث ستسمح بفحص المشاركات التى يعتقد أنها قد تكون مسيئة، وإخفائها من علامة التبويب.
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