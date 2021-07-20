فى مزاد بـ موناكو.. بيع حجر ياقوت كشميرى أزرق بـ 2 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وقدرت قيمة الحجر النفيس بما بين مليونين و3 ملايين يورو، وهو مركب على خاتم من البلاتين والذهب الأصفر ومحاطة بلفتين من الماس المستدير، وقد طرح للبيع بسعر 1,7 مليون يورو فى مزاد أقيم فى مطعم "كافيه دو بارى".

ورفع 7 مزايدين عبر الهاتف السعر قبل أن تستقر المزايدات على ما مجموعه مع الرسوم 2,7 مليون يورو لقطعة المجوهرات هذه التى كانت ملكا لعائلة أميرية أوروبية وباتت من نصيب شار إيطالى الجنسية، ما يعنى أن القطعة نفسها دون الرسوم بيعت مقابل 2.1 مليون يورو.

وتباع عادة أفضل أحجار ياقوت كشمير الأزرق، المحببة جدا فى أوساط هواة الجمع، بأسعار تتخطى المليون يورو.

وكشف انهيار تربة حدث فى القرن التاسع عشر فى جبال هملايا عن منجم أحجاره استثنائية، بحسب ما أوضحت دار المزادات، وقد أغلقت أغلبية حقول الياقوت الأزرق فى المنطقة، ما يفسر ندرة هذه الأحجار وقيمتها.

وفى 2014، بيعت ياقوتة زرقاء سيلانية تحمل اسم "بلو بيل أوف إيجا" زنتها 392 قيراطا موضوعة على عقد من الماس بسعر بلغ 17,29 مليون دولار خلال مزاد لدار "كريستيز" فى جنيف.