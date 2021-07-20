Realme تنافس سامسونج بـ جهاز جديد.. تعرف على مواصفاته

جدة - نرمين السيد - تستعد شركة ريلمى الصينية لمنافسة شركة سامسونج، حيث تعتزم إطلاق أول جهاز تابلت لها Realme Pad خلال الأسابيع المقبلة، بمواصفات قياسية وسعر مناسب أبرزها تقنية 5G وبطارية عملاقة 7000 مللى أمبير فى الساعة.





وبحسب موقع The Times of India فإن جهاز التابلت Realme Pad سيعمل بنظام التشغيل أندرويد مثل أجهزة التابلت من سامسونج، مع تصميم ممتاز وحواف نحيفة للشاشة مع فتحة لقلم إلكترونى، وتدرج فى اللون الرمادى حيث ستكون الحواف غامقة والجسم بلون رمادى فاتح.

وسيأتى جهاز تابلت ريلمى Realme Pad، بشاشة من نوع LCD، بقياس حوالى 10.4 بوصة ، وبدقة عرض FHD، ونسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، كما يبدوا أن هيكل الجهاز نفسه ربما يكون مصنوعا من الألومنيوم، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح chiclet، وزر طاقة يعمل أيضا كمستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا سيلفى فى أعلى الشاشة.

وسيعمل جهاز تابلت Realme Pad من ريلمى، بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم، بسعة ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت، مع نظام تشغيل أندرويد 11.

ويحتوى جهاز تابلت Realme Pad على بطارية عملاقة حوالى 7100 مللى أمبير فى الساعة مع منفذ للشحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة الرأس على الجانب الأيمن.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز تابلت Realme Pad للمرة الأولى فى الهند نهاية شهر يوليو الحالى، أو بداية شهر أغسطس، وسيتوفر بسعر يبدأ من 308 دولار أى ما يعادل حوالى 5000 جنية مصرى.