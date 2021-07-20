البحرية الأمريكية تزود إحدى أشهر سفنها القتالية بسلاح ليزر

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع موقع Navy Recognition إلى أن الصور التى نشرها سلاح البحرية الأمريكى مؤخرا تظهر أن المدمرة Stockdale من فئة Arleigh Burke حصلت على مجمع ODIN الليزرى والذى يعتبر نوعا من أسلحة الطاقة الموجهة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن سلاح البحرية الأمريكى فى السنوات الأخيرة اختبر العديد من تقنيات الليزر القتالى للتوصل لسلاح ليزرى عالى الطاقة سيتم استخدامه مع السفن الحربية فى الجيش الأمريكى.

وكانت الولايات المتحدة بدأت باختبار برنامج الليزر القتالى "ODIN" منذ 4 أعوام تقريبا، وصممت هذا النوع من الأسلحة ليكون قادرا على التشويش وتعطيل الطائرات المسيرة المعادية، وظهرت أول صورة لتركيب هذا السلاح على سفينة حربية أمريكية عام 2019.

أما سفينة Stockdale التى ظهر عليها السلاح الجديد مؤخرا فتعتبر من أشهر المدمرات الحربية الأمريكية من فئة Arleigh Burke، ويبلغ طول هذه السفينة 155.29م، وعرضها 20 مترا، ومسلحة بمنظومات لإطلاق الصواريخ المجنحة، والصواريخ المضادة للأهداف البحرية والبرية، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، كما تحوى منصة لحمل مروحيات SH-60.