جدة - نرمين السيد - عادت الكبسولة الفضائية "نيو شيبرد" التى تحمل على متنها أغنى رجل فى العالم ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس برفقة ثلاثة أشخاص أخرين، إلى الأرض بنجاح بعد إتمام رحلة تاريخية إلى حافة الفضاء.





وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن الأعضاء الـ4 على متن الكبسولة الفضائية، جيف بيزوس وشقيقه الأصغر مارك بيزوس، وطالب يبلغ من العمر 18 عاما يدعى أوليفر دايمن، والسيدة والى فانك البالغة من العمر 82 عاما، قد هبطوا سالمين فى صحراء تكساس بعد أن اختبروا عدة دقائق من انعدام الجاذبية، فى رحلة استغرقت نحو 11 دقيقة. وتم بناء المركبة الفضائية "نيو شيبرد" من قبل شركة "بلو أوريجين" التى أسسها جيف بيزوس فى عام 2000. وفى أعقاب الرحلة الناجحة إلى حافة الفضاء أصبح الأعضاء الأربع أول رواد فضاء يسافرون على متن مركبة فضائية تابعة لشركة "بلو أوريجين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسس أمازون يعود إلى الأرض بعد إتمام رحلة تاريخية إلى حافة الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.