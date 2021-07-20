صور- إقبال كبير على حديقة الحيوان فى أول أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقامت إدارة حديقة الحيوان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، ولم يتم السماح لأى مواطن بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية. وشهدت بيوت الأسود والقرود والزرافة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، وكانت الأكثر جذبا داخل حديقة الحيوان، حيث تزاحم الزوار على بيوت تلك الحيوانات لرؤيتها.

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