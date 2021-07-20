صور- موضة ألوان الأظافر يمكن الاستعانة بها فى عيد الأضحى 2021

جدة - نرمين السيد - وتتناسب تلك الموضة مع جميع أنواع البشرة بمختلف درجاتها، ويمكن حضور بها أيام العيد أو المناسبات أو الذهاب لأماكن العمل.

وتحرص الفتيات فى العيد بالتعرف على آخر صيحات الموضة المتعلقة بطلاء الأظافر والتى تتناسب مع أجواء الصيف.

ومن أبرز الألوان: لون النعناع، وهو اللون الأخضر الفاتح ويناسب كل ألوان البشرة، ويذكر إلى أن الفتيات ذات شخصية مرحة تلجأ له لملائمته لها.

كما يعتبر اللون الأصفر من الألوان النابضة بالحياة، والمرتبطة بالسعادة والشعور بالأمل، ويتوافق مع مناسبات مختلفة مثل حفلة شواء أو مهرجان أو فى العيد أو فى أى مناسبة أخرى، لذا يمكنك اختيار لإطلالة العيد دون تردد.

ويلعب اللون الأخضر الداكن دورا مهما فى فصل الصيف حيث يثير الشعور بالهدوء والسكينة ويتوافق مع مختلف ألوان البشرة.

أما رسم الظلال الطبيعية على الأظافر الذى يجمع فيها بين درجات اللون الفاتح والغامق يعد من أحدث اتجاهات طلاء الأظافر فى 2021، أو وضع طلاء الأظافر البيضاء من الألوان الكلاسيكية الخالدة، والمفضلة للكثيرات من النساء، ويتوافق مع ألوان الملابس الجريئة الملونة أو المطبوعة، والمناسبات المختلفة أيضًا.