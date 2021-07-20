غدا.. موعد طرح سامسونج لهاتفها الجديد Galaxy M21 2021 Edition

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بنسخة محسنة من هاتف سامسونج الذى تم إطلاقه العام الماضي تحت مسمى Galaxy M21، بالإضافة إلى العديد من التحديثات الجديدة والمواصفات المميزة، وفقاً لموقع "latestly".

ويتمتع هاتف سامسونج الجديد بشاشة من نوع Super AMOLED Infinity-U، بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض FHD+، بالإضافة إلى كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها 48 ميجابيكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 5 ميجابيكسل.

ويتوفر بالهاتف "Galaxy M21 2021 Edition" بطارية كبيرة وتبلغ سعتها 6000 ميللى أمبير فى الساعة.