مع حلول 2024.. شركة تطور كبسولة لإقامة حفلات الزفاف وأعياد الميلاد بالفضاء

جدة - نرمين السيد - وتحرص الشركة على بيع رحلات جوية لكبسولاتها مقابل 125 ألف دولار، والتى ستمنح المسافرين متعة جديدة فوق الأرض.

ومنحت الشركة الفرصة لإقامة العروسين حفل زفافهم داخل كبسولة حملها بالون فضائى بحجم ملعب كرة القدم يطفو على ارتفاع 100 ألف قدم فوق مستوى سطح البحر.

وتحمل الكبسولة حوالى 8 ضيوف إلى طبقة الستراتوسفير، على ارتفاع 100 ألف قدم فوق سطح الكوكب، فى رحلة تستغرق ست ساعات، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

واشترى العملاء بالفعل تذاكر كبسولات كاملة للمناسبات الجماعية، بل إن البعض يرغبون فى إقامة حفلات زفافهم هناك، وفقًا للشركة التى بدأت بيع الرحلات الجوية فى نهاية شهر يونيو، كما تدعى الشركة آخرين للاحتفال بعيد ميلادهم على متن كبسولة، وسيتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر 360 درجة للأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتى تأتى كاملة مع حمام وبار وخدمة الواى فاى على متن الطائرة.

وفى يونيو تم إطلاق مركبة الاختبار التابعة للشركة "Neptune One" بنجاح من Space Coast Spaceport، المجاور لمركز كينيدى للفضاء التابع لناسا.

وتم بيع رحلات الفضاء لعام 2024، لكن لا يزال بإمكان العملاء حجز مقاعدهم الآن لعام 2025، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.