الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع سقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين، وأبو سمبل بسبب ارتفاع الحاجز المدارى وهى حالة جوية موسمية عادة ما يتكرر كل عام فى نفس هذا التوقيت.

وأشارت إلى أنه من المتوقع خلال الفترة يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، من جانب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من غدًا حتى الأحد 25 يوليو:

الثلاثاء 20 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 37 39

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 41 43

شمال الصعيد 41 43

جنوب الصعيد 45 46

الأربعاء 21 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 37 39

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 40 43

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 45 46

الخميس 22 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 36 38

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 38 41

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 43 44

الجمعة 23 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 35 37

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 38 41

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 42 43

السبت 24 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 35 37

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 38 41

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 42 43

الأحد 25 يوليو

القاهرة والوجه البحرى 35 37

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 38 41

شمال الصعيد 37 39

جنوب الصعيد 42 43