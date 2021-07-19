مناورة محفوفة بالمخاطر تنقذ أقوى تلسكوب فضائى فى العالم

جدة - نرمين السيد - أصلحت ناسا أخيرا تلسكوب هابل الفضائى بعد أسابيع من استكشاف خلل غامض، وأعلنت الوكالة أن هابل نجح فى تشغيل النسخ الاحتياطية للأجهزة المعيبة التى أوقفت عملياته منذ أكثر من شهر. والآن، يقوم مهندسو ناسا بإعادة التلسكوب ببطء إلى العمليات الكاملة، وقد تستغرق العملية بضعة أيام.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، قال توماس زوربوشن، المدير المساعد لوكالة ناسا، الذى قاد فريق هابل خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها: "كنت قلقا للغاية. كنا نعلم جميعا أن هذا كان أكثر خطورة مما نفعله فى العادة".

ويعد هابل أقوى تلسكوب فضائى فى العالم، لكنه يتقدم فى العمر. وأطلق إلى المدار فى عام 1990. وصوّر ولادة وموت النجوم، ورصد أقمارا جديدة تدور حول بلوتو، وتعقب جسمين بين النجوم يندفعان عبر نظامنا الشمسى.

وسمحت ملاحظاته لعلماء الفلك بحساب عمر الكون وتمدده والنظر فى المجرات التى تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم.

وعلى الرغم من أن وكالة ناسا أصلحت المشكلة على الأرجح، إلا أنها علامة على أن عمر هابل قد يبدأ فى التدخل. ولم يُحدّث التلسكوب منذ عام 2009، وبعض أجهزته عمرها أكثر من 30 عاما.

وقال زوربوشن: "هذه آلة قديمة، وهى تخبرنا نوعا ما: انظر، تقدمت فى السن قليلا هنا، أليس كذلك؟، وعلى الرغم من ذلك، فإن المزيد من العلوم تنتظرنا، ونحن متحمسون لذلك".

وتوقف حاسوب حمولة هابل - آلة من ثمانينيات القرن الماضى تتحكم وتراقب جميع الأدوات العلمية للمركبة الفضائية - فجأة عن العمل فى 13 يونيو. وحاول المهندسون إعادة تشغيلها عدة مرات وفشلوا فى ذلك.

وفى النهاية، بعد إجراء المزيد من الاختبارات التشخيصية، أدركوا أن الكمبيوتر لم يكن هو المشكلة على الإطلاق - كانت بعض الأجهزة الأخرى على المركبة الفضائية تسبب الإغلاق.

ويشك المهندسون فى أن أمان الأعطال فى وحدة التحكم فى الطاقة (PCU) بالتلسكوب أمر كمبيوتر الحمولة بالإغلاق. وربما كانت وحدة PCU ترسل جهدا كهربائيا خاطئا إلى الكمبيوتر، أو قد يكون تأمين الأعطال نفسه معطلا.