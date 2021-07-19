إضافة مكالمة فيديو لـ«Google Duo» بضغطة زر واحدة

جدة - نرمين السيد - وأعادت جوجل تصميم الشاشة الرئيسية للتطبيق، كما أضافت زر "مكالمة جديدة" باللون الأزرق، والذى يجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة بضغطة زر واحدة.

ووفقاً لموقع "9to5google"، أتاحت جوجل إضافة التحديث الجديد لتطبيق Google Duo، لعدد من المستخدمين بعد ساعات فقط من إعلان الشركة، والذى يأتى كنسخة تجريبية، حيث تظهر الشاشة الرئيسية للتطبيق اضافة زر "مكالمة جديدة" فى أسفل الشاشة جهة اليمين، بينما يستطيع المستخدم البحث عن جهات الإتصال الخاصة به من خلال أيقونة البحث أعلى الشاشة، فيما تحتوى ما تبقى من الشاشة على عرض لجهات الأتصال.

ويعمل زر "المكالمة الجديدة" فى تطبيق Google Duo من جوجل أيضاً كـ زر رئيسى لجميع التعاملات داخل التطبيق، وتعد مهمته الرئيسية هى بدء المحادثات مع جهات الأتصال الأخرى والمجموعات، كما سيمكن المستخدمين من رؤية جهات الإتصال ودعوة الآخرين للإشتراك فى التطبيق، بالإضافة إلى إنشاء المجموعات الخاصة، وإظهار قائمة بالمستخدمين عبر أيقونة البحث.