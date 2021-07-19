بـ ولاية جورجيا.. سيدة تجد 18 ثعبانا أسفل سريرها

جدة - نرمين السيد - ووجدت الأمريكية التى تدعى تريش ويلشر، حوالى 18 ثعبانا أسفل سريرها عندما كانت على وشك النوم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

ومرت السيدة بفترة من الوقت كانت تعانى من الرعب وخصوصا عندما كانوا يتحركون، وكانت تعتقد أنه ثعبانا واحد حتى تفاجئت بعددهم فكانوا أفعى "الأم" و 17 ثعبانا صغيرا، وتوقعت أن الأفعى وضعت فراخها خلال يوم واحد تحت السرير.

وبعدها تواصلت تريش مع خبير للحياة البرية، ليجمع الثعابين من منزلها ثم أطلقها بالقرب من نهر بمحاذاة بلدة أوجوستا، وأضافت إلى أن تلك الثعابين لم تكن سامة فهى من نوع "ديكاى".

ومن جهة أخرى يعد مطار سان فرانسيسكو الدولى موطنًا لأكبر عدد من ثعابين الرباط المهددة بالانقراض من نوع جارتر المعروفة بأفعى الرباط، والتى تعرف بأجمل ثعبان فى أمريكا الشمالية حسبما ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية.

وأفاد التقرير، بأن هناك دراسة توصلت أجرتها هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية وخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إلى أن قطعة الأرض التى تبلغ مساحتها 180 فدانًا من الأراضى الرطبة والمرتفعات المحيطة بالمطار تستضيف حوالى 1.300 ثعبان جارتر.