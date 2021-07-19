الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز "شيتشانج" لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى الصين، صباح اليوم الإثنين.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، أنه تم إرسال الأقمار الصناعية إلى المدار بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونج مارش-2 سى)، وتعتبر الأقمار الصناعية هى المجموعة العاشرة المنتمية إلى عائلة (ياوقان-30). كان على متن الصاروخ الحامل أيضا (تيانتشى-15)، وهو قمر صناعى تابع لكوكبة تيانتشى. وتعد عملية الإطلاق، اليوم، هى المهمة الـ 380 لسلسلة صواريخ (لونج مارش).

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