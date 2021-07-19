بمميزات مذهلة فى الكاميرا.. جوجل تستعد لطرح Pixel 6 Pro

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أنه من المتوقع إطلاق هواتف Pixel الرادئة فى أكتوبر القادم، بمميزات مذهلة فى الكاميرا.
وأوضحت التسريبات أن الشركة أضافت عدسة تليفوتوجرافي للتقريب البصرى بدقة 48 ميجابكسل، بميزة التقريب الفائق "ultratele"، لهاتفها القادم Pixel 6 Pro، وتأتى الميزة الجديدة من جوجل بفضل تطبيق Android 12 Google Camera، وفقاً لموقع "Droid Life" التقنى.
ومن المتوقع أن تتيح الميزة الجديدة من جوجل للمستخدمين التحكم الكامل فى التقريب والتصغير فى جميع هواتف جوجل الرائدة Pixel.
ويأتى الهاتف الجديد ببعض المزايا منها قياس شاشة يبلغ 6.4 بوصة، من نوع AMOLED، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسة تليفوتوجرافية مع ميزة التقريب البصرى 3x بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل.
ومن المتوقع أن تأتي هواتف Pixel 6 من جوجل بسعر أعلى من Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى ستصدر بها، حيث ستبلغ حوالى 700 دولار، أى 11 ألف جنيه مصرى، كما يتوفر به ذاكرة تخزين عشوائى 8 جيجا بايت رام، و 128 و 256 جيجا بايت للمسحة الداخلية، وبطارية حوالى 4500 ميللى أمبير فى الساعة.
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