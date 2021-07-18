فيديو- صخيرات الآل.. موقف المصطفى عشية عرفة

جدة - نرمين السيد - ومن تلك التفاصيل التى تتوق لها النفوس المواقع التاريخية الإسلامية التى تشرفت وازدانت بمرور سيد البشرية فوق ثراها، فى رحلة الحج النبوية، وأحد تلك المواقع هو "صخيرات الآل".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تقع الصخيرات وفق ما أوضح مدير مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس فى عرفات بسفح جبل الرحمة من الناحية الشرقية على يمين الصاعد إليه.

وخُلدت هذه الصخيرات تاريخياً لوقوف النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- عندها عشية عرفة وهو على ناقته القصواء، فى حجة الوداع، حيث جعل المصطفى عليه السلام نحر ناقته على هذه الصخيرات، وتوجه إلى القبلة.

وبحسب الوكالة السعودية، عند الصخيرات نزل قول الله تعالى:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).