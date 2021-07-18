مواصفات وسعر هاتف أوبو الجديد Oppo A16

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف أوبو الجديد "Oppo A16" بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، بجودة عرض HD+، وفقا لموقع GSMArena.

كما يحتوى الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.

ويتمتع هاتف أوبو الجديد بذاكرة وصول عشوائى بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات.

ويتوفر الهاتف باللون الأزرق والأسود والفضى، مع سعر يبدأ من 140 دولار.