فيديو.. روبوت يرسم خطوط ملعب كرة القدم بدقة خلال 25 دقيقة فقط

جدة - نرمين السيد - ويقوم الروبوت برسم خطوط الملاعب بدقة عالية بعد إدخال البيانات المطلوبة عن مقاييس الملعب المراد تخطيطه. ويحتوى الروبوت الجديد على شاشة رقمية تعمل باللمس ومرتبط بالأقمار الصناعية لتحديد المسافات بشكل دقيق داخل أرض الملعب.

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