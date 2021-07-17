إطلاق خدمة الـ«واى فاى» المجانية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

جدة - نرمين السيد - أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين" السعودية، خدمة الـ(واى فاى) التجريبية فى عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطى القرشى أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الــ(واى فاى) فى (7) مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية". وأضاف القرشى "مضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من (8) إلى(14) نقطة، مما يسهم فى تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج".

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