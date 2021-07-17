جامعة القاهرة تصدر العدد التاسع من مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت إصدار العدد الدولى التاسع من مجلة الجامعة الدولية فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS)، بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد "Emerald" والصادرة باللغة الإنجليزية، فى إطار استراتيجية الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية التى تهتم بحل المشكلات الملحة فى مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والذى من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.





وقال الدكتور الخشت، رئيس تحرير المجلة - فى تصريح اليوم السبت - إن مجلة الجامعة تشهد تقدما كبيرا على المستوى الدولى رغم حداثتها، حيث تم التعاون مع الناشر البريطانى وإصدارها فى عام 2019، مشيرا إلى أن نجاح المجلة دوليا ساهم فى جذب الباحثين الأجانب من المملكة المتحدة والنمسا والسويد ونيجيريا وغيرها للنشر بالمجلة، مشددا على أن المجلة تراعى المعايير الدولية فى قبول الأبحاث وأبرزها الحداثة والتطبيق لخدمة البشرية وليس للنشر فقط.

وأضاف أن المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية وتضم فى الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الأساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة استطاعت خلال وقت قليل أن يكون للمجلات التى تصدر عنها شأن كبير على المستوى العالمى من حيث معادل التأثير الدولى أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها وهو ما يساهم فى خطة الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع وتكون واحدة من الجامعات ذات المكانة العالمية وسط جامعات الصفوة، مشيرا إلى أن مجلة الجامعة تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة فى إحداث تغييرات إيجابية فى المجتمعات بشكل عام وفى رفاهية المواطنين بشكل خاص.

بدوره، أشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مدير تحرير المجلة، الدكتور محمود السعيد، إلى أنه صدر من المجلة ثمانية أعداد سابقة ولاقت استحسان الباحثين فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فى مصر والعالم، وانعكس ذلك على إقبال شديد من الباحثين المصريين والدوليين على نشر أبحاثهم العلمية فى المجلة وهو ما ظهر جليا فى العدد الحالى للمجلة الذى شهد مشاركة باحثين من ست دول من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالرغم من الأزمة الصحية التى يشهدها العالم جراء فيروس كورونا المستجد وتوقف الكثير من أشكال الحياة.

وتضمن العدد الجديد من المجلة العلمية الدولية مجموعة من البحوث المشتركة والمتنوعة حيث تناول البحث الافتتاحى لكل من الباحثين جبمى أولاديبو أولاور وبيمبو إديجار وأيكبينيونج يودوفيا من جامعة لاجوس "العلاقة بين زيادة مشاركة الشباب فى ألعاب المراهنات والبطالة فى نيجيريا"، كما ناقش كل من الباحثين عمرو شوقى وإيهاب الببلاوى من جامعة الزقازيق، والباحث جونتر ماريسك من جامعة سالزبرج بالنمسا، "اختلافات القدرات المرتبطة بمكان التعلم بين الطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات وزملائهم العاديين الآخرين".

جدير بالذكر أن إدارة جامعة القاهرة نجحت عام 2019 فى توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد" لإصدار أول مجلة بحثية دولية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية عن جامعة القاهرة، وذلك انطلاقًا من توجه الجامعة بأن تصبح منارة للبحث العلمى والابتكار إقليميًا ودولياً طبقا لمعايير صفوة الجامعات الدولية.