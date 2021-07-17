إجازة عيد الأضحى تهدد الأمن الغذائى.. ونقيب الفلاحين: لن نتنازل عن شبر أرض

جدة - نرمين السيد - حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين من خطورة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتأثيرها الخطير على الأمن الغذائى المصرى.





ولفت إلى أن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية جريمة تتكرر أيام الإجازات الرسمية، وهى تهدد الأمن الغذائى المصرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعه الزراعية يحتاج لتكاتف ومساندة الجميع.

وأشار إلى أن عدد حالات التعديات على الرقعة الزراعية منذ عام 2011 وحتى الآن، زاد عن مليون و990 ألف حالة، وفقا لتقارير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بمساحة تقارب الـ 100 ألف فدان.

وتابع أن القانون يمنع التعدى على الرقعة الزراعية، ويعاقب كل من يحاول، تبوير الأرض، أو إقامة مصانع عليها، أو تركها دون زراعة، أو تجريفها لاستعمال ترابها فى أغراض غير الزراعة، وتتراوح العقوبة فى هذه الحالات ما بين الغرامة والحبس للمتسبب، سواء مالك الأرض أو من ينوب عنه، أو المستأجر طبقا لقانون الزراعة وتعديلاته، كما يتم إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

وشدد على أن الحكومة سوف تزيل التعدى على الفور وتحول المخالف إلى النيابة العسكرية.

وأوضح عبد الرحمن، أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية، منعت تآكل الأراضى، وعوضت ما فقد منها بالمشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الأراضى بمختلف المحافظات.

وأكد على أن الاعتداء على شبر واحد من الأراضى الزراعية الخصبة عمل همجى، يهدم ما تسعى الدولة لبنائه، وتعرقل جهودها فى تحقيق الأمن الغذائى، وتستنزف مواردها، حيث يكلف استصلاح أراضٍ جديدة الدوله ملايين الجنيهات، ونحتاج لملايين أخرى وسنوات طويلة لتصبح الأرض الزراعية المستصلحة حديثا فى خصوبة الأراضى الخصبة القديمة.

وأشاد نقيب الفلاحين بدور الجهات الحكومية الرقابية والوزارات المعنية، وخاصة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة، لجهودهم فى منع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد وإنشاء غرف عمليات فى أيام الإجازات لمتابعة ووقف أية تعديات.