فيديو.. كلب جائع يتسبب فى إشعال حريق فى منزل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "سى بى إس ديترويت" الأمريكية، اصطحب ريتشارد فينيا أطفاله إلى المدرسة وترك حيوانه الأليف فى المنزل جائعا.
ومن جانبه، حاول الكلب الجائع الحصول إلى الطعام وأشعل موقد الغاز عن طريق الخطأ، فانطلق انذار حريق فى المنزل، ووصل رجال الإطفاء إلى المكان وقاموا بإخماد الحريق وإنقاذ الكلب الجائع.
وقال فينيا فى تصريح للقناة: "اكتسب فين وزنًا زائدًا فى الآونة الأخيرة، لذا فكرت أن عليه اتباع نظام غذائى".
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