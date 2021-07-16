لأول مرة.. يابانيون يستنبطون بويضات لجرذان قابلة للحياة

جدة - نرمين السيد - وركز العلماء على المكونات الموجودة فى أنسجة المبيض وطوروا حاضنة جديدة، ليقوموا بزراعة البويضات المستنبطة من الخلايا الجذعية بالطريقة التى تم تطويرها قبل 5 سنوات.

وأكد الباحثون أنها قابلة للحياة من خلال تلقيح العديد من البويضات، وزرعها فى رحم أنثى جرذ، ثم ترك الطبيعة تأخذ مجراها، وقد أنجبت إناث الجرذان الملقحة صناعيا ونمت الأجنة وبعد ولادتها نضجت وتكاثرت بشكل طبيعى.

وأكد علماء فى جامعة طوكيو، أنه لا يمكن إجراء مثل هذه التجارب مع البشر، بالطبع، لكن العلماء يقترحون أن عملهم قد ينطبق يومًا ما على التكاثر البشرى، ما يسمح للنساء المصابات بالعقم بإنجاب الأطفال، على سبيل المثال، أو حتى السماح للأزواج من نفس الجنس بإنجاب أطفال لديهم حمض نووى من كليهما.

وفى غضون ذلك، يواصل الباحثون جهودهم والخطة التالية لتكرار عملهم مع قرد القرد.