سعرها يبدأ بـ 400 ألف يورو.. عرض قبعة نابليون بونابرت للبيع فى مزاد أونلاين

جدة - نرمين السيد - ويقدر السعر الأولى لهذه القبعة ذات القرنين ما بين 400 ألف و600 ألف يورو، وفق ما جاء فى بيان صادر عن دار المزادات البريطانية.

وعثر على 19 قبعة من النوع نفسه تسنى إثبات صحة نسبها إلى نابليون بونابرت.

ويعتقد الخبراء أن القطعة التى تعرضها "سوذبيز" للبيع كانت على رأس الإمبراطور خلال حملة 1807 المكللة بالنصر بروسيا وبولندا وخلال إبرام معاهدتى تيلسيت بين نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول.

وفى عام 1814، اشترى السياسى الاسكتلندى سير مايكل شوو ستيوارت هذه القبعة التى بقيت ضمن عائلته جيلا بعد جيل.