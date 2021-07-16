رسميا.. فتح برج إيفل للزوار ولكن بشرط!

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة رويترز، أجواء افتتاح البرج قائلة: "بعد الوصول إلى إشارة الصفر على ساعة العد التنازلى عند سفح البرج، انطلقت الهتافات وصفق الزوار الذين كانوا يقفون فى طابور الانتظار، فيما عزفت فرقة موسيقية على الآلات النحاسية وبدأ الناس فى الدخول".
وقال باتريك بيروتكا وهو كرواتى يبلغ من العمر 18 عاما: "نحن محظوظون للغاية بوجودنا هنا".
وبسبب المخاوف المستمرة من فيروس كورونا، لا يزال استخدام الكمامات إلزاميا لأى شخص يزيد عمره عن 11 عاما مع تطبيق نظام تحميل المصاعد بنصف العدد المسموح به فى الأوقات العادية.
واعتبارا من 21 يوليو سيتعين على زوار البرج إبراز "بطاقة صحية" من الحكومة الفرنسية تثبت إما أنهم حصلوا على اللقاح أو خضعوا مؤخرًا لاختبار يؤكد عدم إصابتهم.
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