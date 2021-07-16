عرض قبعة نابليون للبيع فى مزاد على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - ووفق ما جاء فى بيان صادر عن دار المزادات، فإن السعر المبدئى لبيع هذه القبعة ذات القرنين ما بين 400 ألف و600 ألف يورو.
ويقال إن قبعة نابليون المعروضة للبيع كانت على رأس الإمبراطور خلال حملة 1807 المكللة بالنصر "بروسيا وبولندا"، وخلال إبرام معاهدتى تيلسيت بين نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول.
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