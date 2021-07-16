صور- السيول تجرف السيارات فى بلجيكا

جدة - نرمين السيد - وجرفت أمطار السيول عددا كبيرا من السيارات، وتوقع الخبراء فى الأرصاد الجوية هناك هطول نسبة الأمطار بأكثر من 100 ملم. بعد 8 شهور.. تويتر ستغلق خاصيتها الجديدة «فليتس» وذكرت بعض الوكالات أن هذه الموجة من السيول الأعلى فى بلجيكا ولم يتم تفعيله فى البلاد منذ عام 2010.

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