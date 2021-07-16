- 1/3
- 2/3
- 3/3
السيارة من نوعية "بورش 917 K"، وهى سيارة سباق ، ومن المتوقع أن "تباع ما بين 16 إلى 18.5 مليون دولار أمريكى، ومن الممكن أن تصبح أغلى المبيعات التى حققتها شركة بورش المصنعة للسيارات على الإطلاق".
تحويل قشر التمر الهندى لـ مصدر للطاقة فى سنغافورة
ومن المفترض عرض سيارة فيرارى 410 سوبر أمريكا، موديل 1959، وأن يتراوح سعرها بين 6 إلى 8 ملايين دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى مزاد علنى.. عرض سيارة المطاردات الشهيرة لـ ستيف ماكوين للبيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.