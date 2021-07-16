فى مزاد علنى.. عرض سيارة المطاردات الشهيرة لـ ستيف ماكوين للبيع 

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار سوذبى للمزادات فى مدينة نيويورك، بيع سيارة المطاردات الشهيرة التى قادها الممثل الأمريكى ستيف ماكوين العام 1971 فى فيلم "لو مان" للبيع فى مزاد علنى، أغسطس المقبل.





السيارة من نوعية "بورش 917 K"، وهى سيارة سباق ، ومن المتوقع أن "تباع ما بين 16 إلى 18.5 مليون دولار أمريكى، ومن الممكن أن تصبح أغلى المبيعات التى حققتها شركة بورش المصنعة للسيارات على الإطلاق".

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ومن المفترض عرض سيارة فيرارى 410 سوبر أمريكا، موديل 1959، وأن يتراوح سعرها بين 6 إلى 8 ملايين دولار.