مقابل 99 دولارا.. جهاز جديد يحافظ على بطارية هاتف آيفون

جدة - نرمين السيد - وستطرح "آبل" جهازها "ماج سيف" مقابل 99 دولار أمريكى، ويشبه حافظة الهاتف التقليدية، بحسب ما نشره موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص.

وتبلغ استطاعة الجهاز الجديد 20 واط، بحيث يمكنه إعادة شحن هواتف "آيفون 12" بسرعة كبيرة، سواء كان موصلا بالشاحن أو غير موصل به.

وتبلغ سعة تخزين شحن جهاز "ماج سيف" من أبل الجديد 1460 ميللى أمبير فى الساعة، بحيث يكون كافيا لشحن هاتف "آيفون 12 مينى" بالكامل أو شحن باقى هواتف "آيفون" بحيث يطيل عمر البطارية لحين الوصول إلى مصدر شحن.