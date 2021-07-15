تحويل قشر التمر الهندى لـ مصدر للطاقة فى سنغافورة

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جدة - نرمين السيد - التمر الهندى يستهلك فى جميع أنحاء العالم، ولأنه يتم التخلص من القشور أثناء مرحلة إنتاج الغذاء نظرا لضخامتها، فإنها تشغل مساحة كبيرة فى مكبات النفايات، حيث يتم التخلص منها كنفايات زراعية.
ومن خلال معالجة قشور التمر الهندى الغنية بالكربون، استطاع العلماء تحويل النفايات إلى صفائح الكربون النانوية، التى تعد مكونا رئيسيا للمكثفات الفائقة، وهى أجهزة تخزين الطاقة المستخدمة فى السيارات والحافلات والمركبات الكهربائية والقطارات والمصاعد، بحسب دراسة حديثة نشرت فى دورية "كيموسفير" العلمية.
ويعتقد فريق الباحثين من جامعة نانيانج وجامعة غرب النرويج للعلوم التطبيقية، وجامعة ألاجابا بالهند، أن هذه الصفائح النانوية، عند توسيع نطاقها، يمكن أن تكون بديلا صديقا للبيئة لنظائرها المنتجة صناعيا، إلى جانب الحد من النفايات الناجمة عن قشور التمر الهندى.
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