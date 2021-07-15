معلم سياحى.. جرف الأمواج لـ فيلا مهجورة إلى الشاطئ

جدة - نرمين السيد - وبعد جرف تلك الفيلا المهجورة إلى شاطئ لا بونتينا، دون معرفة السبب الحقيقى وراء ذلك، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

ويعتقد البعض أن إعصار "إلسا" كان السبب وراء جرف الفيلا المهجورة، وساهم ذلك فى تحويلها إلى نقطة للجذب السياحى.

وأعربت إحدى السائحات عن سعادتها بالمكان السياحة المثير للاهتمام، والذى يجذب الانتباه حولها من السياح.