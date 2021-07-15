لمستخدمى آبل.. خدمة جديدة للدفع بالتقسيط دون فوائد

جدة - نرمين السيد - وتتيح الشركة للمستخدمين الدفع مقابل أى عملية شراء من Apple Pay على أقساط بمرور الوقت.

وتستخدم آبل ميزتها الجديدة "Apple Pay Later" دون شروط، كما أنها غير مرتبطة ببطاقة الدفع الإلكترونية.

ويمكن أن يساعد نظام "الشراء الآن وادفع لاحقا"، فى دفع اعتماد Apple Pay وإقناع المزيد من المستخدمين باستخدام آيفون للدفع مقابل العناصر بدلا من استخدام بطاقات الائتمان القياسية.

وعند قيام المستخدم بعملية الشراء من خلال "Apple Pay" يكون لديه خيار الدفع مقابل ذلك إما من خلال أربع دفعات دون فوائد تتم كل أسبوعين، أو عبر عدة أشهر مع فائدة، كما يمكن اختيار أى بطاقة ائتمان لسداد مدفوعاتهم بمرور الوقت، ومن غير المعروف فى الوقت الحالى أسعار الفائدة التى تخطط آبل لتحصيلها عبر الأقساط الشهرية.

ولاستخدام تلك الخدمة يجب تقديم طلب وإرساله عبر تطبيق المحفظة الخاص بهاتف آيفون، بالإضافة إلى تقديم نسخة من بطاقة الهوية المحلية الخاصة بهم للتقدم للبرنامج.