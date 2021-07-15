للتشجيع على تطعيم كورونا.. شرط غريب لدخول مطاعم موسكو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن أهالى موسكو الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أو الذين أصيبوا به خلال الأشهر الستة الماضية وأصبح لديهم أجسام مضادة، سيتمكنون من الذهاب إلى مطاعم أو مقاهى المدينة مع وشم مؤقت لرمز الاستجابة السريعة الخاص بهم.

ولأجل الحصول على الوشم، يتم تقديم طلب على الموقع الإلكترونى للمتجر، ثم التواصل مع إدارى المتجر، وإرسال رمز الاستجابة السريعة إليه ليتم رسمه على صيغة وشم، حيث تستغرق مدة فعاليته لأسبوعين، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

واستهدفت تلك الخدمة تقديم الطعام والتركيز على أهمية وضرورة التطعيم من خلال الوشم المؤقت.