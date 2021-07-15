قبل 6 أيام من طرحه.. مواصفات مدهشة لـ هاتف أوبو الجديد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "GSMarena" التقنى، رصدت بعض التسريبات مواصفات هاتف أوبو المرتقب Oppo Reno6 Zوالذى سيحصل على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بدقة 1080 بكسل+، بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتزا فى الثانية، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، ومن المفترض أن يكون هذا الجهاز مزودًا بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

ويحتوى هاتف أوبو Reno6 Z، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى بدقة 32 ميجابكسل.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف أوبو Reno6 Z، سيعمل بمعالج من نوع Dimensity 800U، من إنتاج شركة ميديا تيك، والذى سيأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD

وسيحزم هاتف أوبو Reno6 Z، بطارية بقوة 4310 مللى أمبير فى الساعة، والتى ستدعم شحن فلاش VOOC، بقدرة 30 وات، كما يقدم الهاتف دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوى الهاتف على مقبس سماع الرأس 3.5 ملليمتر، ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ومن المتوقع أن تطرح أوبو هاتف Reno6 Z، مقابل سعر حوالى 410 دولار أى ما يعادل 6 آلاف و400 جنيه مصرى.