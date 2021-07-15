صور- أحدث أزياء الفلبينية كايلى فيرزوسا

جدة - نرمين السيد - ولدت كايلى فى 7 فبراير 1992 فى باجويو بالفلبين، وانضمت فى مجال الأزياء حتى أصبحت واحدة من أشهر عارضات الأزياء هناك. وشاركت فى العديد من مسابقات ملكات الجمال، وتوجت فى إحدى مسابقات ملكة الجمال العالمية فى 2016، ومسابقة ملكة جمال الأمم 2016. وكانت كايلى فيرزوسا هى السادسة التى تفوز مسابقة ملكة جمال الدولية 2016. وتحرص الفلبينية على مشاركة متابعيها عبر صفحتها على "إنستجرام" بأبرز إطلالاتها التى تنال إعجاب محبيها، ويستعين البعض بأزياء تتشابه معها للحصول على الأناقة.

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